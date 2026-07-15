Camogli: due sedie semoventi in spiaggia per l’accessibilità dal 22 luglio

Camogli. Due sedie semoventi in servizio alla Base Spiaggia – Bandiera Lilla: diventa operativo il progetto “E Così S.I.A.” di Uniat Nazionale Aps finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e supportato dall’amministrazione.

L’inaugurazione mercoledì 22 luglio, alle ore 9. “In linea con i principi e i valori che riteniamo prioritari, consentire alle persone disabili di raggiungere agevolmente il mare è, per la nostra amministrazione, un’opportunità importante”, afferma il vicesindaco Lorenzo Ghisoli

Il Comune di Camogli aveva partecipato al bando. Presentato nell’aula consiliare lo scorso 26 novembre, l’intervento di potenziamento delle attrezzature della Base Spiaggia – Bandiera Lilla, attiva da anni in via Garibaldi grazie all’impegno di Club Vela e Lega Navale, riguarda l’utilizzo di due sedie semoventi (il modello è il cingolato anfibio Person AlVaro) per rendere accessibile il mare alle persone con disabilità: una assegnata al Comune di Camogli tramite bando e l’altra acquistata dall’Amministrazione.

A dicembre il sindaco Giovanni Anelli aveva partecipato al convegno conclusivo del progetto, organizzato a Roma, nella Sala Bruno Buozzi, da Uniat APS, illustrando, con il supporto di slide e dei dati relativi alle attività svolte, la funzionalità della Base Spiaggia – Bandiera Lilla, conferita ai Comuni che puntano all’abbattimento delle barriere architettoniche offrendo la possibilità di fruire agevolmente della spiaggia e del mare.

L’inaugurazione dei due ausili tecnologici, alla presenza delle autorità, è in programma mercoledì 22 luglio, alle ore 9, alla Base Spiaggia – Bandiera Lilla.

“Come avevamo anticipato durante l’incontro di presentazione del progetto i due mezzi cingolati anfibi entrano in servizio in occasione della stagione balneare 2026 – dice Lorenzo Ghisoli, vicesindaco con delega ai servizi sociali − in linea con i principi e i valori che riteniamo prioritari, consentire alle persone disabili di raggiungere agevolmente il mare è, per la nostra amministrazione, un’opportunità importante. Mettere a disposizione due nuovi mezzi all’avanguardia, potenziando, così, l’offerta della Base Spiaggia – Bandiera Lilla, è un passo concreto per assicurare a tutti di vivere la bellezza del territorio in sicurezza e in autonomia. Siamo grati al Ministero e all’Uniat per averci dato questa possibilità e alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Servizi Sociali. Invitiamo tutti a presenziare all’inaugurazione di quello che siamo convinti sia un punto di partenza per futuri sviluppi nel segno dell’inclusione”.