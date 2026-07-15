  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Disagio

Caldo senza fine, a Genova bollino rosso anche venerdì 17 luglio

Tanto più è prolungata l'ondata di calore, più sono attesi effetti negativi sulla salute

bollino rosso caldo

Genova. Sembra davvero essere senza fine l’ondata di calore provocata dall’anticiclone africano sull’Italia e sulla Liguria.

Il bollettino del ministero della Salute lascia poche speranze: dopo il bollino arancione di oggi, su Genova è previsto il bollino rosso sia giovedì 16 sia venerdì 17 luglio.

Una temperatura massima percepita, quella di venerdì, che toccherà i 36 gradi contro i 29 della temperatura effettiva. Complice appunto l’umidità che già da questa notte ha cominciato a farsi sentire con valori sopra l’80% nella nostra regione.

Tanto più è prolungata l’ondata di calore, più sono attesi effetti negativi sulla salute.

Occorre quindi fare molta attenzione e seguire i consigli di non uscire nelle ore più calde (tra le 11 e le 18), consumare pasti leggeri, bere molta acqua (limitare le bevande gasate, zuccherate, tè e caffè, oltre a quelle troppo fredde e alle bevande alcoliche) e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci, evitare le zone particolarmente trafficate e di fare attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.
Meglio indossare indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), ripararsi la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usare gli occhiali da sole. In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contattare subito un medico.

Occorre anche fare attenzione agli altri: non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nelle automobili, assicurarsi che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte, offrire assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

Più informazioni
leggi anche
caldo estate genova turisti
Sofferenza
La Liguria suda: oltre al caldo umidità alle stelle con punte anche del 90% la scorsa notte
Parco dell'Acquasola, riaperta la passeggiata di levante con una nuova pavimentazione
Alle 21
Ondata di caldo, fino a metà settembre parchi e giardini pubblici chiudono alle 21
Violento temporale su Genova con grandine e downburst
Attenzione
Arpal: oggi temporali sulla Liguria, possibili grandinate e colpi di vento
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.