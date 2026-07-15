Caldo senza fine, a Genova bollino rosso anche venerdì 17 luglio

Genova. Sembra davvero essere senza fine l’ondata di calore provocata dall’anticiclone africano sull’Italia e sulla Liguria.

Il bollettino del ministero della Salute lascia poche speranze: dopo il bollino arancione di oggi, su Genova è previsto il bollino rosso sia giovedì 16 sia venerdì 17 luglio.

Una temperatura massima percepita, quella di venerdì, che toccherà i 36 gradi contro i 29 della temperatura effettiva. Complice appunto l’umidità che già da questa notte ha cominciato a farsi sentire con valori sopra l’80% nella nostra regione.

Tanto più è prolungata l’ondata di calore, più sono attesi effetti negativi sulla salute.

Occorre quindi fare molta attenzione e seguire i consigli di non uscire nelle ore più calde (tra le 11 e le 18), consumare pasti leggeri, bere molta acqua (limitare le bevande gasate, zuccherate, tè e caffè, oltre a quelle troppo fredde e alle bevande alcoliche) e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci, evitare le zone particolarmente trafficate e di fare attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.

Meglio indossare indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), ripararsi la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usare gli occhiali da sole. In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contattare subito un medico.

Occorre anche fare attenzione agli altri: non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nelle automobili, assicurarsi che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte, offrire assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.