Caldo, giovedi nuova onda di calore da bollino giallo. Protezione civile: “Evitare esposizione tra le 11 e le 18”

Genova. La Protezione civile del Comune di Genova comunica che il ministero della Salute ha emanato un avviso per ondata di calore nella città di Genova. L’avviso, di livello 1 (giallo) è valido per giovedì 9 luglio.

“Si raccomanda di osservare regole utili a prevenire i rischi – si legge nella nota stampa – Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi”.

Sul sito del Comune, nella sezione dedicata al programma “Estate sicura” sono riportati gli elenchi delle biblioteche e dei musei climatizzati sul territorio comunale e delle sale e spazi climatizzati per Municipio con relativi orari di apertura. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800-595235 per informazioni ed orientamento ai servizi sociali e di assistenza, dalle 8 alle 20.

Il Comune di Genova rafforza il proprio impegno a favore delle persone anziane, fragili e maggiormente esposte agli effetti delle ondate di calore, attraverso il Piano Estate 2026 e il Programma Estate Sicura, attivo nel periodo estivo per prevenire e limitare i possibili danni alla salute causati da temperature elevate e condizioni climatiche critiche.

Tra le misure principali già attivate, il progetto COLIVINGenova: un progetto per il Ben…Essere degli Anziani, ampliato alla città nel quadro della progettazione regionale di riferimento. Il progetto consente di integrare, in una logica di rete territoriale, il potenziamento del monitoraggio delle persone anziane e fragili già in carico ai servizi sociali, il rafforzamento dei “Custodi Sociali”, le attività di tele-compagnia e monitoraggio telefonico, il trasporto sociale, gli interventi domiciliari e il mantenimento dei servizi ordinari di supporto alla domiciliarità. Per le situazioni di urgenza-emergenza di carattere sociale, non sanitario, è attivo il Pronto Intervento Sociale dell’Ente, tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e la domenica anche in orario notturno. Accesso tramite Centrale Operativa Comunale 010/5570.

Il Piano valorizza inoltre gli spazi climatizzati e i cosiddetti “rifugi freschi” presenti sul territorio, tra biblioteche, musei, sedi pubbliche, esercizi commerciali aderenti e altri luoghi accessibili, insieme alla mappatura di punti acqua, aree verdi, oasi e corridoi climatici. Sono previste attività di informazione, socializzazione e promozione di sani stili di vita, con particolare attenzione agli over 65 e alle persone più esposte ai rischi legati al caldo.