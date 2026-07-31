Caldo estremo, arriva il picco dell’ondata: domenica a Genova sarà bollino rosso

Genova. Arriva il picco dell’ondata di calore: il ministero della Salute, nel suo bollettino quotidiano, ha emesso il bollino rosso per Genova nella giornata di domenica 2 agosto. Confermato il bollino arancione per oggi (venerdì 31 luglio) e domani (sabato 1° agosto).

Il bollino rosso è il livello più alto della scala di rischio e indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo le previsioni elaborate da Limet, oggi avremo temperature massime in aumento che raggiungeranno i 32 gradi sulla costa e i 37 gradi nell’entroterra imperiese e spezzino. Sabato aumento della nuvolosità lungo le coste con temperature stazionarie ma tassi di umidità molto alti che aumenteranno la percezione del caldo.

Domenica 2 agosto ancora nubi basse al mattino lungo le coste e cumuli nelle aree interne al pomeriggio, per il resto soleggiato e caldo intenso. A incidere sul disagio fisiologico saranno soprattutto le “notti tropicali” con temperature prossime ai 30 gradi che compromettono anche il raffreddamento degli ambienti domestici.

Bollino rosso per ondata di calore, cosa fare