Il caldo stringe la morsa: venerdì e sabato scatta il bollino arancione su Genova

Genova. Come previsto si aggrava la nuova ondata di calore che coinvolge in questi giorni l’Italia e non risparmia la Liguria e Genova, sebbene la nostra regione finora abbia patito effetti limitati. Il ministero della Salute ha emesso il nuovo bollettino assegnando a Genova il bollino arancione per le giornate di venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto.

Il bollino arancione è il secondo livello di rischio: indica “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”. Il peggioramento dello scenario dipende non solo dall’ulteriore rialzo delle temperature previsto nei prossimi giorni, ma anche (e soprattutto) dal prolungarsi del disagio fisiologico.

Già oggi ci sono alcune città contrassegnate da bollino rosso (Campobasso, Perugia e Rieti) e sabato i principali capoluoghi avranno il massimo livello d’allerta (Bologna, Milano, Roma, Torino).

Le previsioni per i prossimi giorni

Per oggi (giovedì 30 luglio) Arpal prevede infatti cielo sereno o poco nuvoloso con qualche isolato rovescio sui rilievi e temperature massime in debole aumento con umidità al 50-70%. A Genova il termometro toccherà i 32 gradi ma nell’entroterra del Ponente si arriverà a 37 gradi.

Venerdì 31 luglio ancora bel tempo con possibili precipitazioni nelle zone montuose. Aumenteranno le minime – che non scenderanno sotto i 27 gradi in città – e il tasso di umidità che salirà al 60-80%. Un ulteriore intensificazione del caldo si potrebbe registrare nel weekend.

Bollino arancione per ondata di calore, cosa fare