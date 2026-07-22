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Finalmente

Caldo a Genova, venerdì la tregua: torna il bollino verde

Oggi, mercoledì, e domani, giovedì, ancora bollino giallo, il livello più basso di emergenza

bollettino caldo

Genova. Il caldo che da oltre 10 giorni attanaglia la Liguria e Genova sta per terminare. L’ultimo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore prevede un bollino verde sulla città di Genova per il 24 luglio.

Oggi, mercoledì, e domani, giovedì, ancora bollino giallo, il livello più basso di emergenza.

Restano dunque validi i consigli di non uscire nelle ore più calde, di consumare pasti leggeri, di bere molta acqua e di fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. Sul sito del comune tutti i consigli di protezione civile.

La temperatura massima percepita venerdì scenderà a 31 gradi dai 33 odierni.

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