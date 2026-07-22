Caldo a Genova, venerdì la tregua: torna il bollino verde

Genova. Il caldo che da oltre 10 giorni attanaglia la Liguria e Genova sta per terminare. L’ultimo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore prevede un bollino verde sulla città di Genova per il 24 luglio.
Oggi, mercoledì, e domani, giovedì, ancora bollino giallo, il livello più basso di emergenza.
Restano dunque validi i consigli di non uscire nelle ore più calde, di consumare pasti leggeri, di bere molta acqua e di fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. Sul sito del comune tutti i consigli di protezione civile.
La temperatura massima percepita venerdì scenderà a 31 gradi dai 33 odierni.
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