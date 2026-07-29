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Disagio

Caldo, bollino giallo anche per venerdì a Genova

Le temperature percepite da oggi al 31 luglio sono tra i 34 e i 33° C e a peggiorare il tutto sarà l'afa

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Genova. Prosegue l’ondata di calore a Genova. Anche per il 31 luglio il bollettino del ministero della Salute conferma la situazione attuale, ossia un’emergenza di primo livello: il bollino giallo.

Le temperature percepite da oggi al 31 luglio sono tra i 34 e i 33° C contro una temperatura reale di circa 29 gradi alle 14 e temperature simili già alle 8 del mattino: 26-27 gradi.

I consigli sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, consuma pasti leggeri, bere molta acqua, fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci.

Per i rischi sulla salute provocati dalle ondata di calore, il Comune di Genova ha creato uno spazio ad hoc consultabile qui.

Arpal, nei giorni scorsi, aveva preannunciato che sarebbe stata un’ondata particolarmente severa con afa notturna, umidità e valori elevati anche di prima mattina: nei grandi centri urbani si potrebbero superare nuovamente i 25 gradi.

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