Caldo, oggi bollino rosso ma domani scende a giallo. Arpal avverte: “Possibili temporali e grandinate”

Genova. Bollino rosso per il caldo nella giornata di oggi, martedì 21 luglio, e bollino giallo per le giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio a Genova, secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute e diramato dalla Protezione Civile.

Per la giornata odierna è stato infatti stabilito il Livello 3 (rosso), con la temperatura registrata alle ore 8:00 già a 28 gradi, che raggiungerà i 30 gradi nel primo pomeriggio (ore 14:00), ma con una temperatura massima percepita fino a 35 gradi. Dunque si conferma un forte rischio per la salute e di disagio fisiologico, legato soprattutto agli altissimi tassi di umidità e all’incapacità delle brezze marine di mitigare il calore a terra. Se in città a Genova, a causa dell’asfalto e della scarsità di aree verdi, ci sono zone dove il caldo si farà sentire con maggiore intensità, è nelle vallate dell’immediato entroterra che si soffrirà di più, con punte elevate sui versanti padani e nell’entroterra spezzino.

Ad aumentare le difficoltà a sopportare l’ondata di calore contribuiscono le “notti tropicali”, ovvero quelle in cui le temperature non scendono al di sotto dei 20 gradi nemmeno nelle ore notturne: un limite ampiamente superato in città, dove già prima delle 8 del mattino la colonnina di mercurio sfiora i 28 gradi. Un cauto miglioramento è previsto a partire da domani: mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passerà al Livello 1 (giallo). In entrambi i giorni la temperatura alle ore 14:00 si attesterà sui 30 gradi, ma con una massima percepita che non supererà i 33 gradi. Si registrerà inoltre un calo delle temperature alle prime luci del mattino, con 24 gradi previsti alle ore 8:00 nella giornata di mercoledì e 25 gradi nella mattinata di giovedì.

L’avviso di Arpal:

“Tra il pomeriggio e la serata di oggi sono attesi rovesci e temporali a sviluppo locale, con localizzazione ancora incerta, che potranno interessare diverse aree della Liguria”. A scriverlo in una nota Arpal che aggiunge: “L’innesco dei fenomeni sarà favorito dalla convergenza al suolo tra le brezze marine e un debole flusso di correnti settentrionali, mentre in quota si assisterà all’arrivo di correnti più fresche. I temporali potranno risultare localmente intensi e accompagnati da frequenti fulminazioni, raffiche di vento, grandine con diametro anche superiore ai 2 cm”.

“Il transito di questa fase d’instabilità favorirà successivamente l’afflusso di correnti più fresche e secche, con una diminuzione dell’umidità e temperature in graduale rientro su valori più vicini alle medie del periodo – conclude la nota – Domani, mercoledì 22 luglio, sono attesi ancora venti forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente (Zone A e B), soprattutto tra la notte e il mattino. Nel corso della giornata il tempo tornerà stabile, con cielo in prevalenza sereno da ponente a levante.