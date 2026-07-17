Il caldo non molla la presa: anche domenica giornata da bollino rosso

Genova. Come preannunciato dai modelli, la seconda ondata di calore che colpisce l’Italia in questa metà di luglio è anche quella destinata a durare più a lungo.

Il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino, indicando anche domenica come giornata da bollino rosso, massimo livello di allerta per caldo.

Diventano dunque quattro i giorni consecutivi da bollino rosso nel capoluogo ligure, con temperature stabilmente sui 30 gradi che, domenica 19 luglio, diventeranno 36 percepiti a causa della forte umidità.

Il caldo, perlomeno quello insopportabile che sta stringendo la città in una morsa, potrebbe però allentare la presa a metà della prossima settimana, quando è atteso un calo termino. Nel frattempo i servizi sanitari e sociali restano in massima allerta per far fronte alle conseguenze che l’anticiclone subtropicale potrebbe avere sulle persone più fragili, anziani, bambini e soggetti affetti da patologie.