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Clima

Caldo, oggi e domani bollino rosso a Genova ma mercoledì si scende a giallo: calano le minime

Il bollettino del ministero della Salute lascia intravedere un minimo di luce in fondo al tunnel ma le temperature continueranno a essere superiori ai 30 gradi

caldo

Genova. Bollino rosso per caldo oggi e domani, bollino giallo mercoledì 22 luglio a Genova – senza passare dall’arancione – secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e diramato dalla protezione civile.

Secondo il ministero, nella nostra città le temperature oggi e domani raggiungeranno i 30 gradi di media ma saranno percepite come superiori, attorno ai 35 gradi. Dunque ancora un forte rischio di disagio fisiologico legato soprattutto agli altissimi tassi di umidità e all’impossibilità delle brezze marine di mitigare il calore a terra.

Ma se in città a Genova, a causa dell’asfalto e della mancanza di verde, ci sono zone dove si boccheggerà molto di più, è nelle vallate dell’immediato entroterra che si soffrirà maggiormente, con punte sui versanti padani e nell’entroterra spezzino.

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Ad aumentare la difficoltà a sopportare il caldo, le “notti tropicali”, o “supertropicali”, ovvero le notti in cui la temperature non scende mai sotto i 20 gradi anche nelle ore notturne. A Genova, questo limite, è stato superato ampiamente con la colonnina di mercurio che da giorni non scende sotto i 27 gradi.

Mercoledì 22 luglio, complice l’avvicinarsi di una nota instabile a nord del Po, potremmo avere una piccola battuta d’arresto dell’anticiclone africano con temperature comunque alte in termini assoluti – 31 gradi – ma minime sui 23 e massime percepite non superiori ai 33 gradi.

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