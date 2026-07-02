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Nuovo bollettino

Caldo, la “rinfrescata” di inizio luglio è solo parziale: a Genova tre giorni di bollino giallo

Sono previste temperature massime intorno ai 30 gradi, con valori percepiti fino a 34 gradi

caldo estate genova

Genova. Il ministero della Salute conferma il bollino giallo per ondata di calore a Genova anche nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 luglio.

Il bollino giallo indica “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”. Sono previste temperature massime intorno ai 30 gradi, con valori percepiti fino a 34 gradi.

Una situazione comunque in miglioramento rispetto ai giorni scorsi, quando a Genova era in vigore il bollino rosso, il massimo livello di rischio. Ma sulla maggior parte città del Nord, tra oggi e i prossimi giorni, compaiono anche numerosi bollini verdi, segno che Genova è stata interessata solo parzialmente dalla rinfrescata legata ai temporali.

Generico luglio 2026

Cosa fare col bollino giallo per caldo

  • Programma i viaggi informandoti sulle previsioni del rischio ondate di calore nel luogo di destinazione.
  • Segui un’alimentazione leggera, prediligendo pasta e pesce rispetto alla carne; evita i cibi elaborati e piccanti e consuma molta verdura e frutta fresca.
  • Pianifica le scorte di acqua, cibo e medicinali.
  • Identifica la stanza più fresca della casa dove trascorri le ore più calde della giornata.
  • Prenditi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

 

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