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Attenzione

Torna il caldo con umidità elevata, bollino giallo a Genova anche venerdì 10 luglio

Persiste il caldo a Genova, ecco una nuova ondata

afa genova caldo

Genova. Confermato il bollino giallo per il caldo a Genova anche venerdì 10 luglio

Il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore ha previsto il bollino giallo, ossia il primo livello di guardia, sia per domani, 9 luglio, sia per dopodomani, 10 luglio.

Si prevedono temperature massime di 29 gradi, percepite fino a 33 gradi. Quello che farà la differenza sarà soprattutto la crescita del tasso di umidità che aumenterà il disagio fisiologico.

bollino caldo

Bollino giallo per il caldo, cosa fare

Il bollino giallo è un livello di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

  • Consulta ogni giorno il Bollettino della tua città ed informati sui servizi di assistenza messi a disposizione nel territorio.
  • Programma i viaggi informandoti sulle previsioni del rischio ondate di calore nel luogo di destinazione.
  • Segui un’alimentazione leggera, prediligendo pasta e pesce rispetto alla carne; evita i cibi elaborati e piccanti e consuma molta verdura e frutta fresca.
  • Pianifica le scorte di acqua, cibo e medicinali.
  • Identifica la stanza più fresca della casa dove trascorri le ore più calde della giornata.
  • Prenditi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

 

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