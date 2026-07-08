Torna il caldo con umidità elevata, bollino giallo a Genova anche venerdì 10 luglio

Genova. Confermato il bollino giallo per il caldo a Genova anche venerdì 10 luglio

Il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore ha previsto il bollino giallo, ossia il primo livello di guardia, sia per domani, 9 luglio, sia per dopodomani, 10 luglio.

Si prevedono temperature massime di 29 gradi, percepite fino a 33 gradi. Quello che farà la differenza sarà soprattutto la crescita del tasso di umidità che aumenterà il disagio fisiologico.

Bollino giallo per il caldo, cosa fare

Il bollino giallo è un livello di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.