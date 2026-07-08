Torna il caldo con umidità elevata, bollino giallo a Genova anche venerdì 10 luglio

Genova. Confermato il bollino giallo per il caldo a Genova anche venerdì 10 luglio
Il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore ha previsto il bollino giallo, ossia il primo livello di guardia, sia per domani, 9 luglio, sia per dopodomani, 10 luglio.
Si prevedono temperature massime di 29 gradi, percepite fino a 33 gradi. Quello che farà la differenza sarà soprattutto la crescita del tasso di umidità che aumenterà il disagio fisiologico.
Bollino giallo per il caldo, cosa fare
Il bollino giallo è un livello di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.
- Consulta ogni giorno il Bollettino della tua città ed informati sui servizi di assistenza messi a disposizione nel territorio.
- Programma i viaggi informandoti sulle previsioni del rischio ondate di calore nel luogo di destinazione.
- Segui un’alimentazione leggera, prediligendo pasta e pesce rispetto alla carne; evita i cibi elaborati e piccanti e consuma molta verdura e frutta fresca.
- Pianifica le scorte di acqua, cibo e medicinali.
- Identifica la stanza più fresca della casa dove trascorri le ore più calde della giornata.
- Prenditi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.