Caldo, la tregua è finita: 28 e 29 luglio da “bollino giallo” secondo il bollettino del ministero

Genova. Il caldo torna a Genova. Le piogge del weekend e le correnti settentrionali hanno fatto iniziare la settimana con il piede giusto, sul fronte meteo, con temperature mitigate, cielo terso e bassi valori di umidità.
Una giornata da “bollino verde” per Genova secondo il bollettino del ministero della Salute relativo alle ondate di calore.
Da domani, martedì 28 luglio, però si torna a soffrire: bollino “giallo”, il primo di tre livelli di attenzione secondo il ministero, con temperature che a Genova arriveranno fino a 29 gradi, ma con percezione fino a 33.
Anche peggio per la giornata di mercoledì 29 luglio, con 31 gradi di massima e 34 gradi di percepita.
Sono gli effetti della rimonta dell’anticiclone africano che porterà la colonnina di mercurio a raggiungere persino i 36-36 gradi in determinate zone della Liguria – specialmente sui versanti padani, dove non esiste l’influsso delle brezze marine – e che probabilmente porterà un ritorno anche dei “bollini rossi”.