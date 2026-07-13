Caldo, torna il bollino arancione: oggi e domani a Genova, mercoledì scende a giallo

Genova. Il caldo torna a “picchiare” a Genova e in Liguria – non che nei giorni scorsi non ci fossero state condizioni decisamente estive – ma, come previsto ampiamente, la settimana che si è appena aperta vedrà un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano in espansione sull’Europa continentale e quindi anche sul Mediterraneo.

Dopo la mitigazione garantita nella seconda settimana di luglio dalle brezze marine da questa mattina le condizioni si son fatte più estreme – con una temperatura del mar Ligure tornata attorno ai 28 gradi – ed ecco l’aggiornamento anche del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Bollettino che vede Genova tra le città da “bollino arancione”, il secondo livello più alto di attenzione, oggi, lunedì 13 luglio, e domani, martedì 14 luglio, mentre mercoledì potremmo tornare a “respirare” con un bollino soltanto giallo.

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 13 luglio

Le temperature nelle ore più calde della giornata, a Genova, raggiungeranno oggi e domani i 29-30 gradi ma a causa dell’assenza di vento e degli alti tassi di umidità saranno percepite come più alte, attorno ai 34-35 gradi e conseguente disagio fisiologico.

A rendere più dura la situazione le “notti tropicali” o “super tropicali” con minime che non scenderanno sotto i 25 gradi, in alcuni casi anche più alte, e che non permetteranno alle case di rinfrescarsi neppure dopo il tramonto.

Come sempre i consigli, specialmente per anziani, bambini e persone con fragilità, è di non uscire nelle ore centrali, bere molta acqua non ghiacciata né gasata, consumare pasti leggeri e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. A Genova, come in altre città, esistono alcune “oasi climatiche”, come biblioteche, centri sociali e altre strutture dove si può trovare fresco e aria condizionata.