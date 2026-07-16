Caldo, Arpal: a giugno 16 notti tropicali a Genova di cui 9 sopra i 25° C

Genova. Ben 16 notti tropicali (sopra i 20° C) registrate a Genova nel giugno 2026, mese che conferma il trend di temperature eccezionalmente elevate osservato negli ultimi anni. Secondo le elaborazioni del programma Copernicus Climate Change Service (C3S), diffuse da Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, il mese è stato il secondo giugno più caldo mai registrato in Europa, con una temperatura media di 1,78 °C superiore al riferimento climatico 1991-2020, preceduto soltanto dal giugno 2019.

Il dato più significativo riguarda però l’Europa occidentale, dove giugno 2026 è risultato il più caldo dell’intera serie storica, con un’anomalia di oltre 3 °C rispetto alla media climatica. Il precedente record, stabilito nel 2025, è stato superato, così come quello della storica estate del 2003. Le anomalie più marcate, comprese tra 3 e 5 °C, hanno interessato Francia, Germania, Spagna, Italia e Benelux, durante un’ondata di calore che nella seconda metà del mese è stata accompagnata da condizioni molto più secche della norma su gran parte dell’Europa centro-occidentale.

Anche i dati della rete di monitoraggio meteorologico di Arpal confermano il carattere eccezionale del mese. La giornata più calda è stata il 27 giugno, quando la temperatura media giornaliera regionale, calcolata sulla base delle stazioni della rete Omirl, ha raggiunto 27,3 °C il valore più elevato registrato nel mese.

Il caldo si è fatto sentire anche durante le ore notturne. La stazione di Genova Centro Funzionale ha registrato 16 notti tropicali (temperatura minima pari o superiore a 20 °C), di cui 9 con temperature minime di almeno 25 °C. All’Istituto Nautico di Savona le notti tropicali sono state 15, di cui 6 oltre i 25 °C.

L’Osservatorio Meteosismico di Imperia ha registrato 15 notti tropicali, con 4 oltre i 25 °C, mentre la stazione della Spezia ha totalizzato 14 notti tropicali, di cui 4 con minime pari o superiori a 25 °C.

Il quadro conferma come giugno 2026 sia stato caratterizzato non solo da temperature diurne molto elevate, ma anche da notti particolarmente calde, con condizioni di persistente disagio termico in gran parte della regione.