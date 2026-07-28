Caldo a Genova: tre giorni di bollino giallo con temperature percepite fino a 34 gradi

Genova. Il Ministero della Salute e il Dipartimento della Protezione Civile, con il coordinamento del Centro di Competenza Nazionale e del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario, hanno emesso un bollettino sul rischio legato alle ondate di calore che interessa la città di Genova per le giornate del 28, 29 e 30 luglio 2026.

Per i prossimi tre giorni, oggi compreso, il livello di allerta è stato stabilito al Livello 1, identificato come condizione di pre-allerta per i servizi sanitari e sociali. Questo stato segnala la presenza di condizioni meteorologiche favorevoli che potrebbero precedere una vera e propria ondata di calore di livello superiore.

Nel dettaglio dei rilevamenti, per la giornata di martedì 28 luglio si registrano temperature dell’aria pari a 26 gradi alle ore 8:00 e 29 gradi alle ore 14:00. Nelle due giornate successive, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, i valori saliranno a 29 gradi al mattino presto e toccheranno i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. In tutti e tre i giorni, tuttavia, l’indicatore di disagio bioclimatico, che combina i dati della temperatura dell’aria con l’umidità relativa, stima che la temperatura massima percepita dalla popolazione raggiungerà i 34 gradi.