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Sampdoria, il punto: Martinelli prossimo all’Avellino, ufficializzato Gartenmann

I blucerchiati dovranno cercare un nuovo portiere, mentre il primo acquisto ufficiale della nuova dirigenza è per la difesa

Generico giugno 2026

Sembrano sfumate le speranze della Sampdoria di aggiudicarsi Tommaso Martinelli. Il portiere classe 2006, arrivato nello scorso mercato di gennaio, è prossimo all’Avellino, sempre con la formula del prestito dalla Fiorentina. I blucerchiati speravano di trovare l’accordo con la Viola per prolungare la permanenza del portiere, ma alla fine non l’hanno spuntata.

Branco dovrà dunque trovare sul mercato un nome nuovo per la porta. Intanto però arriva il primo acquisto della nuova dirigenza. È stato infatti ufficializzato Stefan Gartenmann, ventinovenne danese, difensore, al Ferencvaros nelle ultime due stagioni.

Ieri sono state svolte le visite mediche del calciatore, oggi la foto di presentazione e la firma sul contratto fino al 2028.

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