Calciomercato Genoa, ecco Wiafe: altro giovane di talento

Genova. Come già preannunciato qualche giorno fa da genova24.it, il Genoa si è assicurato il cartellino di un giovane di talento che ha appena compiuto 19 anni. Samuel Wiafe arriva dal Modena FC. Nella seconda parte della scorsa stagione il clase 2008 è stato tra i giovani più interessanti del campionato di Serie BKT. Il ragazzo è atteso in città dopo gli impegni con la Nazionale U19 all’Europeo in Galles. Doppia nazionalità, italiana e ghanese, Wiafe ha firmato un contratto pluriennale.

Cresciuto nel settore giovanile gialloblù, Wiafe ha vestito la maglia canarina dall’Under 15 fino alla prima squadra, completando un percorso di crescita che lo ha portato a esordire tra i professionisti. Nell’ultima stagione si è messo in evidenza nel campionato di Serie B, collezionando 9 presenze e un assist, fino alla convocazione del ct Alberto Bollini per l’Europeo.

In uscita è stato formalizzato il trasferimento al Modena, a titolo definitivo con diritto di riacquisto del Genoa, del portiere Leonardo Consiglio (Genova, 6 agosto 2006) e, con la cessione dei diritti in formula definitiva, dell’esterno Martino Odero (Albissola Marina, 2 giugno 2007). I due giocatori sono cresciuti nel settore giovanile.

Lo chief of football rossoblù Diego Lopez, dichiara: “Uno dei punti della strategia del club è individuare e investire su giovani di talento per il presente e per il futuro trovando anche il giusto percorso per lo sviluppo dei ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile. Diamo il benvenuto a Samuel, salutiamo Leonardo e Martino”.

Il centrocampista Samuel Wiafe aggiunge: “Affacciarsi alla Serie A è un sogno che si realizza: ringrazio il Genoa e il Modena per l’opportunità. Arrivo con la certezza di avere molto da imparare e l’obiettivo di lavorare duro, per migliorare con spirito di sacrificio e senso di appartenenza”.