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Calciomercato Genoa: ufficiale l’arrivo di Mario Mitaj dall’Al-Ittihad

Lopez: "Abbina qualità tecnica per la costruzione del gioco e solidità mentale"

Mario Mitaj Genoa

Il Genoa ha annunciato l’arrivo del terzino sinistro Mario Mitaj. Albanese classe 2003, arriva in prestito con opzione di riscatto. Nell’ultima stagione, ha giocato con l’Al-Ittihad in Arabia Saudita.

“Formatosi nelle giovanili dell’Aek Atene, Mitaj, doppio passaporto, ha sostenuto le visite nelle strutture di CDS e vanta un curriculum di spessore a livello internazionale”, si legge nella nota del club.

Con la Nazionale albanese ha collezionato 32 presenze prendendo parte, da titolare, al Campionato Europeo 2024. Con i club di appartenenza, tra cui il Lokomotiv Mosca, vanta 142 presenze nei campionati greco, russo, saudita, oltre che nelle coppe nazionali e continentali. In Arabia Saudita ha vinto il campionato e la Coppa del Re nella stagione sportiva ‘24/25.

Lo Chief of Football Diego Lopez: “Mario è un giocatore che abbina due caratteristiche importanti: la qualità tecnica per la costruzione del gioco e la solidità mentale che non può mancare al Genoa. Benvenuto, Mario”. Il nuovo giocatore del Genoa: “Arrivare in un club come il Genoa e nel campionato di Serie A era un obiettivo. Ho voglia di mettermi all’opera in un contesto che offre grandi motivazioni”.

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