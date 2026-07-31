Calciomercato Genoa: ufficiale l’arrivo di Mario Mitaj dall’Al-Ittihad

Il Genoa ha annunciato l’arrivo del terzino sinistro Mario Mitaj. Albanese classe 2003, arriva in prestito con opzione di riscatto. Nell’ultima stagione, ha giocato con l’Al-Ittihad in Arabia Saudita.

“Formatosi nelle giovanili dell’Aek Atene, Mitaj, doppio passaporto, ha sostenuto le visite nelle strutture di CDS e vanta un curriculum di spessore a livello internazionale”, si legge nella nota del club.

Con la Nazionale albanese ha collezionato 32 presenze prendendo parte, da titolare, al Campionato Europeo 2024. Con i club di appartenenza, tra cui il Lokomotiv Mosca, vanta 142 presenze nei campionati greco, russo, saudita, oltre che nelle coppe nazionali e continentali. In Arabia Saudita ha vinto il campionato e la Coppa del Re nella stagione sportiva ‘24/25.

Lo Chief of Football Diego Lopez: “Mario è un giocatore che abbina due caratteristiche importanti: la qualità tecnica per la costruzione del gioco e la solidità mentale che non può mancare al Genoa. Benvenuto, Mario”. Il nuovo giocatore del Genoa: “Arrivare in un club come il Genoa e nel campionato di Serie A era un obiettivo. Ho voglia di mettermi all’opera in un contesto che offre grandi motivazioni”.