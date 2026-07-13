Calciomercato Genoa: Traoré in città, continua la pista Dovbyk con il “fattore De Rossi” possibile ago della bilancia

Genova. Hamed Traoré è arrivato a Genova e domani, 14 luglio, sosterrà le visite mediche e poi la firma in sede. Il primo impatto col Signorini per lui sarà speciale visto che il club ha annunciato le porte aperte ai tifosi a partire dalle 17:30 (inizio allenamento alle 18).

Il trequartista ivoriano arriva in prestito (con diritto di riscatto) dal Marsiglia, dove ha chiuso la stagione in anticipo per un infortunio muscolare ormai riassorbito, ma conosce già il calcio italiano, avendo giocato con Empoli, Sassuolo e Napoli.

Il giocatore è stato voluto da De Rossi e dal Cfo Lopez anche per la sua poliedricità: è in grado di giocare da mezzala e con entrambi i piedi, ma anche appunto come trequartista offensivo con il vizio del gol: nelle tre stagioni e mezza giocate nel Sassuolo ha segnato 16 reti e in seguito ha raggiunto la doppia cifra, 10 reti, con la maglia dell’Auxerre in Ligue 1 due stagioni fa.

Dopo Meichtry, Puzcka e Havel, oltre al prospetto Wiafe, ecco dunque un altro rinforzo.

Non c’è fretta invece per rimpiazzare Elliot Stroud, andato all’Hill City nonostante gli accordi con la società rossoblù, che ha avviato un’azione legale. La contesa non riporterà comunque a Genova il giocatore.

Continua invece la pista Dovbyk che si è presentato al raduno Trigoria ormai da separato in casa. L’attaccante ucraino, secondo le testate romane, preferirebbe una sistemazione estera (in Turchia, per esempio), ma il fattore De Rossi potrebbe essere determinante per portarlo a Genova. La Roma pare non voglia contribuire allo stipendio, quindi l’aspetto economico diventerebbe comunque importante. Si parla di un prestito con diritto di riscatto.

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