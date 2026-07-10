Bybit Riviera Beach Volley: ai tornei B2 oltre 50 coppie tra Chiavari e Albissola

Chiavari. Dopo il grande successo della rassegna primaverile da 50 campi con il Platinum 4000 di Albissola e i 4 week-end da 2000 atleti a Laigueglia con Coppa Italia e camp di allenamento, parte la stagione dei serie beach B2 targati Bybit Riviera Beach Volley.

I primi due eventi, tra Chiavari e Albissola Marina, hanno segnato il numero di coppie della categoria tra i più alti in Italia confermando la Liguria al primo posto tra le mete preferite dei beachers. Infatti dopo la nuova collaborazione con la scuola torinese Shotfive che ha portato nel week-end nel ponte del due giugno più di 250 atleti al clinic di allenamento “Gita al mare 2026” con quattro campi montati ad hoc dal Bybit Riviera presso i Bagni Lido di Chiavari, due week-end di grande spettacolo sono andati in scena alla BSC Beach Volley Chiavari con 27 coppie partecipanti e ai Lido Spa Resort di Albissola Marina con altrettante 28 coppie maschili e femminili.

Nel torneo a Levante nel femminile affermazione di Martina Montedoro e Alessia Zannino, in grado di superare dopo un primo complicato set le imperiesi Francesca Magisano e Carlotta Silvestri. Terzo posto per le local Valeria Pescio, tra le migliori del torneo, ed Elena Rissetto. Nel maschile i giovani emiliani Luca Navone e Andrea Serafini si sono rivelati la sorpresa della competizione sconfiggendo con un secco 2 a 0 Matteo Muratore e Simone Panizza. Medaglia di bronzo per Federico Rissetto e Simone Podestà.

Su Albissola Marina netto dominio milanese con le due giovanissime e talentuosissime sorelle Aurora e Fabiola (17 anni) Bibolotti. Grande prestazione delle albissolesi Andrea Crisafulli e Robin Bisio che si accontentano del secondo posto, mentre al terzo gradino le savonesi Jessica Assandri e Gloria Frumento. Podio torinese invece con i primi classificati Candela-Mellano scuola BVT, impostisi sui liguri Furgani-Amisano con terzo posto per Zebelloni-Prandi giunti dallo Tsunami beach club.

“Siamo orgogliosi di vedere esplodere il movimento ligure con tantissime nuove manifestazioni federali quasi ogni week – end – dichiara il presidente Riviera Beach Volley, Alessio Marri – per quanto ci riguarda siamo molto soddisfatti dei numeri, gli atleti sanno che riserviamo stesso trattamento e attenzione a tutte le categorie di gara, il beach volley federale non è e non deve essere solo una questione di punteggi e montepremi”. Prossimo appuntamento sarà in collaborazione con BeachIll presso il Parco Acquatico le Caravelle di Ceriale il 25 e 26 luglio con un prezzo agevolato per tutti i partecipanti e accompagnatori. Sui 2 campi in contemporanea allestiti da grande evento per l’occasione potranno confrontarsi fino a 16 coppie per gender con formula pool play.