Musica che si fa strada: al via la sesta edizione di The Busking Contest nel Golfo del Tigullio

Genova. Sabato 11 luglio prende il via la sesta edizione di The Busking Contest, il primo contest in Italia interamente dedicato ai musicisti e ai cantautori di strada. Quest’anno l’evento registra un vero e proprio record di iscritti, con ben 263 candidature giunte da ogni angolo del paese, confermando la crescita costante di un progetto capace di rilanciare il concetto di arte di strada e attrarre i giovani talenti del panorama nazionale.

Nato a Lavagna, il festival è cresciuto anno dopo anno, tessendo negli anni un percorso culturale diffuso in grado di unire musica, turismo e valorizzazione del territorio, allargandosi progressivamente a tutto il Tigullio fino a includere, quest’anno, anche Santa Margherita Ligure.

Le tappe del festival dalle qualificazioni alla finale

La direzione artistica ha selezionato i 24 artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno dal vivo nella classica modalità “da strada”. Il viaggio musicale inizierà ufficialmente sabato 11 luglio a Rapallo, dove sei postazioni musicali animeranno il Lungomare Vittorio Veneto. Il giorno successivo, domenica 12 luglio, la manifestazione si sposterà a Chiavari per coinvolgere dodici artisti lungo la passeggiata a mare. Venerdì 17 luglio il contest approderà per la prima volta a Santa Margherita Ligure, posizionando sei postazioni tra i giardini a mare e la banchina Sant’Erasmo nell’area del porto.

I musicisti che otterranno il punteggio più alto, grazie al voto combinato di una giuria tecnica e del pubblico tramite QR Code, accederanno alle semifinali di Lavagna, in programma giovedì 30 e venerdì 31 luglio nella cornice di Piazza Guglielmo Marconi. Qui i semifinalisti si confronteranno davanti a una giuria locale ed esponenti del panorama ligure. Il percorso culminerà infine sabato 1° agosto sul palco principale a Lavagna con l’attesissima finale, valutata da una giuria esterna e arricchita dal voto popolare e dalla presenza dell’ospite d’eccezione Mario Venuti.

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Musica che si fa strada: al via la sesta edizione di The Busking Contest nel Golfo del Tigullio

Giulia Cancedda: “Valuteremo il busking appeal”

Dietro il successo della manifestazione c’è la visione di Giulia Cancedda, in arte Cance, ideatrice e direttrice artistica del contest. “Al di là delle capacità canore, musicali e del talento puro, il vero criterio di valutazione sarà il ‘busking appeal’ – spiega a Genova24 – Vale a dire l’interazione con le persone: un vero artista di strada deve dimostrare di essere capace di agganciare e catturare il pubblico che passa”.

Per Cancedda, la strada rappresenta un’esperienza vissuta in prima persona. “Per la mia esperienza personale, all’inizio anche io ho dovuto ‘educare’ la gente che mi guardava, ma oggi l’atteggiamento generale rispetto agli artisti di strada sta cambiando. Ovviamente non si può fare di tutta l’erba un fascio e tutto deve essere gestito con buon senso, ma l’arte di strada è un valore aggiunto che valorizza un luogo e aggiunge bellezza. Il contest ha anche l’obiettivo di educare l’orecchio dei passanti, un processo che qui richiede più tempo, e dimostrare il valore di chi fa questo mestiere”.

Alla domanda su cosa offra l’arte di strada a un musicista, Cancedda non ha dubbi: “La libertà. La strada non è solo un punto di partenza o di arrivo, ma anche di ritorno. Ci sono artisti che con il successo si perdono o smarriscono la propria autenticità, e la ritrovano proprio esibendosi davanti a un pubblico senza filtri. Libertà, autenticità e contatto diretto con le persone sono l’essenza di questa dimensione. La strada è una palestra insostituibile per i giovani, e il festival offre proprio lo spazio per sperimentare questo ambito e confrontarsi con questa dinamica unica2.

I premi in palio: dai 10.000 euro del NUOVO IMAIE ai concerti live

La competizione mette in palio opportunità di rilievo per la crescita professionale dei buskers, a partire dal prestigioso Premio NUOVO IMAIE destinato al vincitore assoluto, che consiste in un contributo di 10.000 euro per la realizzazione di un tour live. Il Consorzio Centro storico di Lavagna assegnerà invece a uno dei quattro finalisti il Premio “Musica e Gusto”, che consiste in un concerto retribuito durante la quindicesima edizione dell’omonimo evento di street music and food.

Per gli otto semifinalisti ci sarà inoltre l’opportunità di aggiudicarsi il Premio “Zueni Festival”, che offre un’esibizione retribuita a settembre 2026 a Chiavari in occasione della quarta edizione della manifestazione partner. Infine, una menzione speciale verrà attribuita tramite la Targa “Roberto Pettinaroli”, un riconoscimento dedicato all’artista che saprà distinguersi per una proposta innovativa, lungimirante e con un forte piglio di musica d’autore. Ma non solo: ad uno dei quattro finalisti sarà assegnato il premio “Musica e Gusto” da parte del Consorzio Centro storico di Lavagna, che prevede un concerto retribuito alla 15 ^ edizione dell’omonimo evento di street music and food che porta ogni anno migliaia di persone nella città di Lavagna.