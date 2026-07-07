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Viabilità

Busalla, fuoriuscita di bitume da un serbatoio Iplom: strada chiusa

Il Comune ha dovuto chiudere temporaneamente un tratto di via Boccarda. Cause in via di accertamento

iplom busalla

Busalla. Modifiche al traffico a Busalla a causa di una fuoriuscita di bitume da un serbatoio della Iplom.

Il Comune ha dovuto chiudere temporaneamente un tratto di via Boccarda, in corrispondenza dell’incrocio con via Macciò, per consentire le operazioni di pulizia. 

Le cause della fuoriuscita di bitume sono ancora in corso di accertamento, e i lavori di bonifica sono già partiti. Località Boccarda resta raggiungibile utilizzando la strada privata che si trova tra la fine di via Macciò e la strada di accesso all’Azienda Agricola Boccarda.

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