Buoni pasto anche per i turnisti: la Uil vince in tribunale sul diritto alla mensa

Genova. La UIL FP Genova, assistita dall’Avvocato Paolo Sivori, ottiene una fondamentale vittoria davanti al Tribunale del Lavoro di Genova, che ha riconosciuto anche al personale della sanità turnista il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo previsto dall’art. 27 del CCNL Sanità 2016-2018.

La sentenza pone fine a una disparità di trattamento che per anni ha penalizzato i lavoratori turnisti e ribadisce un principio chiaro: i diritti contrattuali spettano a tutti, indipendentemente dall’organizzazione dell’orario di lavoro. Questa decisione, che si applica dal CCNL 2016 in avanti, rappresenta anche un importante precedente per tutte le realtà sanitarie del territorio nazionale, confermando che le tutele previste dal contratto non possono essere interpretate in modo restrittivo o discrezionale

“È una vittoria di giustizia e di rispetto dei diritti dei lavoratori – ottenuta grazie all’impegno e alla costanza della nostra Organizzazione Sindacale. Siamo davvero soddisfatti per il risultato conseguito – dichiara la UIL FP Genova – è una vertenza iniziata nel 2023 e che oggi riconosce la tutela anche al personale turnista come abbiamo sempre sostenuto. La pronuncia favorevole non estenderà automaticamente il diritto, per questo motivo proseguiremo con il nostro impegno, vigilando affinché la sentenza venga applicata in ogni Azienda e nessun dipendente venga più escluso da quanto gli spetta.”

La UIL FP Genova conferma il proprio impegno nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, proseguendo con determinazione ogni iniziativa utile a garantire equità, dignità e pieno rispetto dei diritti contrattuali.