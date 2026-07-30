“Buona differenziata Pra’”: al via la riorganizzazione del servizio per favorire il riciclo

Genova. Parte a Pra’ il progetto “Buona differenziata Pra’”, l’intervento con cui Amiu Genova riorganizza il servizio di raccolta per aumentare la raccolta differenziata, migliorare il decoro urbano e rendere più efficiente il conferimento dei rifiuti.

Il progetto prevede la riorganizzazione complessiva di 82 piazzole di raccolta, con un incremento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata e una riduzione di quelli dedicati ai rifiuti indifferenziati. A regime, mediamente composta del 75% della capacità complessiva delle postazioni sarà riservata esclusivamente alle raccolte differenziate, con l’obiettivo di incrementare il recupero dei materiali riciclabili.

L’intervento comprende inoltre l’avvio della raccolta porta a porta del cartone per circa 70 attività commerciali e l’introduzione di un percorso dedicato alla raccolta di plastica e metalli, attraverso nuovi contenitori gialli da 1.100 litri.

La campagna informativa ha preso il via oggi, giovedì 30 luglio, con la distribuzione del materiale informativo alle famiglie e alle attività commerciali interessate. Residenti e negozi riceveranno tutte le indicazioni sulle novità del servizio e sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Da lunedì 3 agosto inizierà la riorganizzazione delle piazzole, che procederà progressivamente sull’intero quartiere fino al completamento dell’intervento.

“L’obiettivo – scrive Amiu nella nota stampa – è offrire ai cittadini un servizio più funzionale, aumentare la qualità della raccolta differenziata e migliorare il decoro degli spazi urbani. Recuperare una maggiore quantità di carta, plastica, vetro, organico e metalli significa infatti ridurre i rifiuti destinati allo smaltimento e valorizzare le risorse che possono essere avviate al riciclo.Con “Buona differenziata Prà”, AMIU Genova prosegue il percorso di innovazione dei servizi ambientali, affiancando agli interventi organizzativi una capillare attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini, nella consapevolezza che il successo della raccolta differenziata dipende dalla collaborazione di tutta la comunità”.