Bresh torna a casa: “Mare Nostrum” al via sotto la pioggia, quattro concerti tutti sold out

Genova. Un ritorno a casa attesissimo, e accolto dal tutto esaurito. La pioggia non ha fermato la prima data del “mini tour” di Bresh al Porto Antico, Mare Nostrum: dopo quello di mercoledì l’artista genovese torna a esibirsi per tre serate, un totale di quattro concerti consecutivi, tutti sold out, nell’ambito di Altraonda Festival.

Dopo un 2025 che lo ha consacrato tra gli artisti italiani più apprezzati della sua generazione e dopo le recenti tappe europee di Parigi, Londra e Barcellona, il cantautore genovese è tornato sul palco davanti al pubblico che lo ha visto crescere. Le quattro date, in programma l’1, 3, 4 e 5 luglio, hanno registrato il tutto esaurito già da tempo, confermando il legame tra Bresh e la sua città.

Il primo concerto, andato in scena mercoledì sera, è durato oltre due ore e ha ripercorso le tappe principali della carriera dell’artista, dai primi successi fino ai brani più recenti. A sorpresa è salito sul palco anche Sayf, con cui Bresh ha interpretato Parlar d’amore.

Il tour rappresenta anche la naturale prosecuzione del percorso di Mediterraneo, l’album certificato doppio platino che lo scorso anno aveva dato vita al primo tour nei palasport dell’artista, caratterizzato dalla scenografia di un relitto navale sospeso sul palco, simbolo del viaggio artistico e personale raccontato nei suoi brani. Una metafora che a Genova trova una conclusione più naturale: il ritorno nel porto d’origine, prima di riprendere il viaggio verso nuovi progetti.