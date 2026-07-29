Borzoli, il Comune conferma la navetta scolastica per gli studenti trasferiti in corso Perrone

Genova. Su proposta dell’assessora ai Servizi Educativi e Scolastici Rita Bruzzone, la giunta ha approvato una delibera che assicura la continuità del servizio di trasporto e accompagnamento con navetta per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Borzoli. Il provvedimento si è reso necessario in quanto la scuola di via Fratelli di Coronata è temporaneamente chiusa per lavori di ristrutturazione, finanziati in parte con i fondi del Pnrr, e le lezioni si svolgono nella sede di corso Perrone 25.

La copertura finanziaria, che garantisce i mezzi di trasporto e il personale di accompagnamento, ammonta a circa 363.500 euro e sarà attiva dal prossimo mese di settembre fino alla conclusione dell’anno scolastico.

Contestualmente è stata ufficializzata la cessazione del servizio navetta precedentemente attivato per la scuola dell’infanzia comunale Arcobaleno: terminati gli interventi di riqualificazione, la scuola – che era stata temporaneamente trasferita all’Istituto Champagnat di via Caprera – è infatti rientrata nella sua sede di piazza Palermo.

“Garantire la continuità e la regolarità dei servizi scolastici di fronte a importanti cantieri di rigenerazione urbana e scolastica è una priorità assoluta per la nostra città — ha sottolineato l’assessora ai Servizi educativi e scolastici Rita Bruzzone — Siamo consapevoli che i lavori negli edifici scolastici possono comportare disagi organizzativi per le famiglie, per questo continuiamo a sostenere il territorio di Borzoli con un servizio di navetta e accompagnamento sicuro, puntuale ed efficiente. Al contempo, salutiamo con grande soddisfazione il ritorno alla normalità per gli alunni della Foce: la fine dei lavori nella scuola Arcobaleno restituisce al quartiere un presidio educativo fondamentale, confermando il nostro impegno concreto nel rispondere alle reali esigenze dei cittadini”.