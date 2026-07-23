Il caldo allenta la morsa: weekend da bollino verde

Genova. Il caldo allenta finalmente la presa sulla Liguria. Dopo interminabili giornate da bollino rosso e due da bollino giallo, il ministero della Salute ha emesso un bollettino di vigilanza che indica sia per venerdì 24 sia per sabato 25 luglio bollino verde.

Le temperature resteranno alte – circa 30 gradi – e saranno percepite intorno ai 30 gradi, ma scenderanno in orario notturno e in mattinata, quando il termometro segnerà tra i 24 e i 25 gradi. È altamente probabile dunque che anche domenica ci sarà bollino verde.

Si tratta di una tregua attesa da giorni. Quella iniziata il 19 giugno è la più lunga ondata di calore mai registrata in Liguria: 34 giorni in cui si sono alternati bollini gialli, arancioni e rossi.. Non è però la più calda: il picco più alto resta quello dell’agosto 2023.