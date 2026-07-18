Caldo, cinque giorni da bollino rosso a Genova: afa da record e umidità alle stelle

Genova. Cinque giorni consecutivi di bollino rosso per caldo a Genova. In questa metà di luglio rovente il nuovo bollettino del ministero della Salute conferma che l’anticiclone non accenna ad allentare la morsa, e anzi in Liguria si farà sentire ancora di più a causa di correnti umide che porteranno il tasso di umidità all’80%.

Sino a lunedì 20 luglio compreso il bollino sarà rosso, una “scia” iniziata giovedì e preceduta da giornate da bollino arancione. Le temperature resteranno stabilmente sui 30 gradi, che diventeranno oltre 35 percepiti a causa della forte umidità.

Massima allerta per i servizi sanitari e sociali cittadini per i soggetti più fragili, e il Comune ha ricordato le iniziative messe in campo a loro tutela: il call center Informazioni – Numero Verde-blu

800.59.32.35, attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 08:00 alle 20:00; il numero Verde 800.99.59.88 – solo da telefono fisso, attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 08:00 alle 20:00; i centri di accoglienza ad accesso libero, provvisti di impianti di climatizzazione o ventilatori, pensati per offrire ristoro e occasioni di socialità durante le ore più calde; e la mappatura degli spazi verdi.