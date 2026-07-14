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Attenzione

Emergenza caldo a Genova: scatta il bollino rosso. Temperature previste fino a 35 gradi

Oggi e domani livello arancione, per giovedì invece previsto il massimo grado di allertamento

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Genova. La Protezione Civile del Comune di Genova ha emesso un nuovo bollettino riguardo l’emergenza caldo, con una nuova ondata di calore che interesserà il territorio comunale nei prossimi giorni: oggi e domani il livello di allerta sarà arancione, mentre per giovedì 16 è previsto il bollino rosso.

Sono i dati che emergono dalle ultime previsioni. Oggi e domani, mercoledì 15 luglio, le temperature e l’umidità registreranno valori particolarmente elevati, tali da rappresentare un potenziale rischio per la salute, in special modo per i soggetti più fragili come gli anziani e i bambini. La situazione subirà un ulteriore peggioramento nella giornata di dopodomani, giovedì 16 luglio, quando Genova entrerà ufficialmente in stato di livello 3, bollino rosso, che indica condizioni di vera e propria emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche di persone giovani, sane e attive.

Per limitare l’impatto del caldo, la cittadinanza è invitata a seguire scrupolosamente le linee guida della Protezione Civile. È fondamentale evitare di uscire e di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, in particolare tra le 11 e le 18, così come limitare l’attività fisica intensa all’aperto. A tavola si raccomanda di consumare pasti leggeri, preferendo frutta e verdura fresche che aiutano a reintegrare i liquidi e i sali minerali, e di garantire un’idratazione costante bevendo molta acqua anche prima di avvertire lo stimolo della sete.

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