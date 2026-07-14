Blocco di marmo si stacca da una colonna e finisce sullo scalone del Tribunale: area transennata

Genova. Ancora problemi di degrado a palazzo di Giustizia dove un blocco di marmo si è staccato da una colonna finendo sul terrazzino interno al cortile di Palazzo di giustizia davanti alle aule della Corte d’Assise. Ad accorgersi del distacco le guardie giurate di Sicuritalia, che gestiscono h24 il servizio di sicurezza dell’edificio. Il distacco fortunatamente si è verificato di domenica, quando il tribunale era vuoto.

Se il blocco avesse colpito qualcuno avrebbe potuto ucciderlo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno transennato l’area chiudendo lo scalone di accesso che dal settimo piano scende al quinto in attesa della messa in sicurezza.

Non è il primo distacco che si verifica nell’edificio. Un paio di anni fa altre colonne avevano presentato problemi e alcune zone del cortile erano state chiuse al pubblico fino alla messa in sicurezza. E a novembre una delle pensiline di ferro che contornano l’esterno del tribunale era crollata e finita sul marciapiede a causa delle infiltrazioni d’acqua. Anche in questo caso miracolosamente in quel momento non passava nessuno.

Del distacco e della necessità di un intervento di messa in sicurezza è stato informato il Comune di Genova proprietario dell’immobile. L’intero colonnato di palazzo di Giustizia è stato ricostruito negli anni Settanta sul modello del cortile di quello che fu l’ospedale Pammatone, sul cui spazio sorge l’attuale tribunale e di cui l’unico reperto originale è il monumentale scalone centrale.