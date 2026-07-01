Blackout a Rapallo per surriscaldamento della rete: risoluzione nelle prossime ore

Rapallo. Si è svolta nel pomeriggio di ieri una call tra il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, gli assessori Filippo Lasinio e Fabio Mustorgi e i responsabili di Enel, convocata per fare il punto sull’andamento degli interventi di ripristino e potenziamento della rete elettrica cittadina, avviati a seguito delle criticità registrate nei giorni scorsi.

Nel corso dell’incontro è stato confermato che le problematiche riscontrate in diversi della città, dovute a surriscaldamento della rete, sono in via di risoluzione e che verranno risolti nelle prossime ore.

È stato inoltre deciso, in via precauzionale, di mantenere operativi sul territorio i cinque gruppi elettrogeni posizionati nella serata di domenica. I generatori resteranno a disposizione per tutta la durata delle festività cittadine e anche oltre il completo superamento delle criticità, venendo disattivati soltanto quando la situazione sarà definitivamente stabilizzata, così da poter garantire un intervento immediato qualora dovessero verificarsi nuovi disservizi.

“Desidero ringraziare i tecnici di Enel Energia per il lavoro svolto in queste ore e per la costante collaborazione con l’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Elisabetta Ricci – il confronto di oggi ci ha permesso di verificare lo stato degli interventi e di concordare il mantenimento di tutte le misure necessarie a garantire la massima sicurezza e continuità del servizio. Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione con la massima attenzione, mantenendo un dialogo costante con i responsabili dell’azienda e informando tempestivamente la cittadinanza su ogni aggiornamento”