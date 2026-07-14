Biscione, autista Amt circondato dal branco: pietrate contro il bus

Genova. Nuovo episodio di violenza contro un autista Amt. Lunedì sera un gruppo di ragazzi ha bloccato la marcia di un autobus all’altezza del capolinea del Biscione, iniziando a tirare pietre contro il mezzo.

È successo podo dopo le 23 a un conducente della linea 656. Stando a quanto denunciato dal sindacato Ugl Fna, l’autista ha chiesto ai ragazzi, in sella ad alcuni motorini, di spostarsi per consentire una manovra, e la risposta è stata una serie di insulti. Intorno a mezzanotte i ragazzi hanno atteso l’autobus all’altezza della scuola di via Fea e hanno iniziato a lanciare pietre.

Il conducente ha chiamato il 112, poi ha fatto video e foto della scena. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto dei ragazzi non c’era ormai più traccia.

“Deve passare il messaggio che se viene aggredito uno di noi tutta la categoria reagisce compatta – sottolinea Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna – la tematica della sicurezza è molto sentita, le colleghe e i colleghi hanno paura. Servono interventi urgenti e pene certe”