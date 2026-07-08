Bimbo di tre anni chiuso in auto: soccorso grazie all’allarme lanciato da un passante

Genova. Un bimbo di tre anni è stato soccorso dopo essere stato lasciato in auto dal padre che doveva fare una commissione urgente. E’ successo poco prima delle 12.

La presenza del piccolo, visto addormentato dentro l’abitacolo, ha allarmato un passante che ha chiesto aiuto a una pattuglia della finanza.

Il finanziere avrebbe battuto sul vetro e il bimbo sembrava non svegliarsi, così l’auto è stata aperta e il bimbo fatto uscire. Nel frattempo sul posto sono arrivati i militi della Croce Verde genovese. Il bimbo, molto sudato, ma orientato e vigile, è stato fatto stendere in barella. Sono stati presi i parametri che sono risultati normali.

Sul posto è arrivato anche il padre del piccolo. Ha raccontato che il figlio aveva molto sonno così ha deciso di lasciarlo dormire. L’uomo ha detto di essersi assentato solo pochi minuti (mentre i testimoni dicono che l’assenza è durata più a lungo) e ha spiegato di aver l’auto perché la zona è pericolosa. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte della guardia di finanza.