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Apprensione

Bimbo di quattro anni cade dal balcone, trasferito al Gaslini in elicosoccorso: è grave

Intervenuti ambulanza, automedica, polizia e pubblico ministero per indagare sulle cause dell'incidente, avvenuto in un condominio a Savona

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Liguria. Un bambino di quattro anni è caduto dal balcone di casa all’interno di un edificio in corso Mazzini, a Savona. I fatti sono avvenuti oggi, venerdì 10 luglio, intorno alle 10.

Immediata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa, la polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e anche il pubblico ministero.

Dopo aver ricevuto le prime cure, il bambino è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona in codice rosso, il più grave.

Il piccolo ha riportato un politrauma ed è stato trasferito all’ospedale Gaslini di Genova in elicottero.

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