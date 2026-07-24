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Sestri levante

Morte della piccola Alice, primo sopralluogo del perito sulla piscina. Oggi i funerali

Nuovi sviluppi nel dramma dello scorso 15 luglio. Il consulente della procura ha avviato gli accertamenti sulla vasca, messa sotto sequestro. A Suisio l'ultimo saluto alla bambina

alice ferrari

Sestri Levante. È stato effettuato un primo sopralluogo sulla piscina sequestrata dei Bagni Segesta, a Sestri Levante, dove lo scorso 15 luglio una bambina di 11 anni era stata trascinata e trattenuta sott’acqua dai capelli incastrati nella pompa di aspirazione.

La piccola, Alice Ferrari, originaria di Suisio, in provincia di Bergamo, era poi morta in ospedale il giorno successivo senza mai riprendere conoscenza. La famiglia, assistita dall’avvocato Stefano Savi, aveva subito acconsentito alla donazione degli organi. Oggi si sono celebrati i funerali nella parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, a Suisio, dove è stato proclamato il lutto cittadino.

L’ingegnere incaricato dalla procura di effettuare gli accertamenti sul funzionamento della vasca ha eseguito il primo, sommario sopralluogo e nei prossimi giorni approfondirà le analisi per poi consegnare una perizia. Nel frattempo restano iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo i due titolari dello stabilimento, uno dei quali si era tuffato in acqua per liberare i capelli della bambina e riportarla a galla.

La medica legale Sara Lo Pinto ha già eseguito l’autopsia su disposizione del pm Fabrizio Givri. La consulenza medico legale sarà depositata entro 60 giorni.

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