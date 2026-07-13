“Peccato che sei così piccola”: bidello abbraccia e cerca di baciare in bocca una 14enne

Genova. “Peccato che sei così piccola” le avrebbe detto per poi abbracciarla stretta con le mani all’altezza dei lombi cercando di baciarla sulla bocca. La ragazzina, 14 anni soltanto, si era però girata rapidamente, così il bacio non gradito le era arrivato su una guancia.

L’episodio è accaduto in un istituto tecnico del centro di Genova, nell’ottobre scorso, quando la ragazzina in quella scuola era arrivata da poche settimane. Ad abusarne un bidello cinquantenne, difeso dall’avvocato Michele Ispodamia, che adesso rischia il processo per violenza sessuale su minore.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti delle volanti la studentessa era uscita dalla classe perché non si sentiva bene. Lui prima aveva cercato senza successo di attirarla in uno sgabuzzino. Di fronte al rifiuto della 14enne l’aveva comunque costretta a subire le sue ‘attenzioni.

La pm Francesca Rombolà ha chiesto per l’uomo, il rinvio a giudizio. Nei prossimi giorni davanti alla gip Maria Antonia Di Lazzaro si terrà l’udienza preliminare