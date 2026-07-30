Biblioteche di Genova, meno barriere e più utenti grazie anche al digitale

Genova. Questa mattina, l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari ha presentato in commissione le nuove progettualità su accessibilità digitale e divulgazione scientifica del sistema bibliotecario urbano.

«Le biblioteche si confermano non soltanto come luoghi primari di conservazione e prestito, ma come presidi sociali e spazi accessibili al territorio – ha spiegato Montanari – Grazie all’implementazione dei servizi digitali, alla realizzazione dei progetti PNRR e a una forte attenzione all’inclusione e alle nuove progettualità europee, puntiamo a rendere le biblioteche sempre più una vera e propria casa per i cittadini, riducendo le barriere e offrendo nuove opportunità di crescita culturale e digitale».

Il sistema bibliotecario urbano genovese sta compiendo grandi passi avanti nella transizione digitale e nell’inclusione, offrendo ai cittadini servizi all’avanguardia, accessibili e in costante crescita.

Al centro della rivoluzione digitale c’è MediaLibraryOnLine (MLOL), la principale biblioteca digitale italiana, che a luglio 2026 mette a disposizione oltre 102mila ebook, 4.600 audiolibri, l’edicola digitale con i principali quotidiani locali e nazionali (tra cui Il Secolo XIX e La Repubblica) e oltre 7.700 testate. I dati confermano il grande apprezzamento del pubblico: rispetto agli anni passati si registra un +42 per cento di utenti attivi, un +118 per cento nei prestiti di ebook e audiolibri e un +29 per cento nelle consultazioni dell’edicola digitale.

Un traguardo fondamentale per l’accessibilità è rappresentato dal catalogo LIA (Libri Italiani Accessibili) integrato in MLOL, che offre 27mile ebook certificati per garantire pari opportunità di lettura alle persone con disabilità visiva o difficoltà di lettura. L’impegno per l’inclusione digitale si traduce anche nello sportello di alfabetizzazione e supporto attivo alla Biblioteca Berio, pensato soprattutto per accompagnare gli utenti senior nell’uso consapevole delle tecnologie.

Importanti novità anche sul fronte infrastrutturale e della conservazione del patrimonio storico. La Biblioteca Berio ospita il più grande cantiere regionale di digitalizzazione finanziato dai fondi PNRR, che porterà entro dicembre 2026 alla digitalizzazione di manoscritti, incunaboli e antiche testate locali, rendendoli fruibili online sul portale del ministero della Cultura.

Inoltre, è in dirittura d’arrivo il nuovo portale bibliotechedigenova.it (previsto online entro fine 2026). Sviluppato su piattaforma Drupal, offrirà una veste grafica completamente rinnovata, una migliore accessibilità per tutti i cittadini e la predisposizione per future integrazioni con intelligenza artificiale e realtà virtuale, confermando le biblioteche genovesi come presidi di prossimità, cultura e innovazione.