Biblioteca Berio, affidato il servizio bar a un anno dalla chiusura

Genova. È stato finalmente affidato il servizio bar della biblioteca civica Berio di via del Seminario.

A confermarlo è stato lo storico gestore del bar Berio, Paolo Vanni: “La concessione per il nuovo bar della Biblioteca Berio di Via del Seminario è stata recentemente affidata alla società Volpi Pietro Srl. Tuttavia, la data esatta di riapertura non è ancora stata comunicata. Nel frattempo, per l’emergenza, sono attivi distributori automatici di snack e bevande”.

A marzo 2026 il Comune di Genova aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e ristorazione, come annunciato già nel novembre 2025. L’obiettivo era quello di individuare un operatore economico in grado di ridare vita allo spazio ristoro diventato nel corso degli anni un riferimento per centinaia di studenti e frequentatori.

Il servizio era stato sospeso a luglio 2025, da quando cioè Vanni aveva confermato l’intenzione di chiudere. Il 31 luglio scadeva la concessione riassegnata dal Comune di Genova nel febbraio del 2019.

Il nuovo contratto avrà una durata di nove anni, un periodo ritenuto congruo dall’amministrazione per permettere al concessionario di ammortizzare gli investimenti iniziali, stimati in circa 60 mila euro. Secondo le stime fatte, il valore della concessione arriva a poco più di 2,5 milioni di euro – con un fatturato previsto di circa 290mila euro all’anno – mentre il canone annuo che sarà versato al Comune è pari a 15mila euro.