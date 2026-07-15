Alla Biblioteca Benzi di Voltri inaugurata la nuova terrazza sul mare

Genova. La Biblioteca Civica Rosanna Benzi di Genova Voltri inaugura oggi un nuovo spazio dedicato alla lettura, allo studio, agli incontri e alle attività della biblioteca, grazie al posizionamento di tavoli, sedute e ombrelloni sulla splendida terrazza sul mare.

L’allestimento è stato reso possibile attraverso il progetto “I feel good in biblioteca“, promosso dal Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Genova e finanziato negli scorsi anni nell’ambito di un avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

In partnership con Arciragazzi Prometeo (ora Arciragazzi Pro in Liguria), il progetto è nato con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle biblioteche come luoghi di aggregazione, inclusione e partecipazione, offrendo ai giovani nuove occasioni di condivisione attraverso attività culturali e ludiche.

La terrazza amplia le possibilità di utilizzo della biblioteca, offrendo un ambiente all’aperto dove potranno svolgersi letture, laboratori, incontri, momenti di studio, socializzazione e anche di gioco. Il progetto ha lasciato alla Biblioteca anche una ricca dotazione di giochi da tavolo, giochi di ruolo e giochi accessibili (braille) oggi parte integrante dei servizi della biblioteca.

“Con questo progetto realizzato dall’area tecnica municipale si allargano gli spazi della biblioteca che da diversi anni è considerato un vero e proprio polo fruibile e ricco di offerta culturale di alto livello − dichiara il presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio − si ampliano quindi gli spazi per la fruizione anche rispondendo ad una petizione realizzata dai ragazzi lo scorso anno promossa da Giorgio Bruzzone. L’attuale allestimento della terrazza rappresenta un primo passo: in futuro gli arredi saranno ulteriormente incrementati, fino a raddoppiare la dotazione attuale, rendendo lo spazio ancora più accogliente e funzionale. Ringrazio il personale della biblioteca, Arciragazzi e gli uffici che si sono occupati di tutto l’iter”.

“È ormai acclarato che l’apprendimento sia veicolato dal benessere e dal piacere, anche dal divertimento − commenta il presidente di Arciragazzi Pro in Liguria Juri Pertichini − una Biblioteca, che non solo è “quella cosa che può cambiare la vita delle persone”, come diceva De Amicis, ma è anche una delle più antiche invenzioni del sapere umano, da quella Assira di 2800 anni fa, è il luogo degli apprendimenti: di nozioni, cognizioni, socializzazione e cultura; se è bella e alla luce del sole, con il sapore e il rumore del mare, è un gioello da cui possono scaturire solo scintille e bellezza. Siamo onorati di aver fatto da tramite per questa piccola grande rivoluzione. Nel 1992 eravamo qui, su questa terrazza, a celebrare l’apertura di questa biblioteca costruendo aquiloni; oggi siamo qui per dare un contribuito diverso ma con lo stesso scopo: volare in alto!”

La Biblioteca Rosanna Benzi è la biblioteca del Municipio VII Ponente, a servizio delle unità urbanistiche di Voltri, Crevari, Prà Ca’ Nuova, Prà Palmaro, Pra’, Castelluccio di Pegli, Pegli e Multedo.