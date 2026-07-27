Barcarolata, a Sestri Levante il Re Leone degli “abel..ati” si aggiudica l’edizione 2026

Genova. Gli animali della savana invadono la Baia e si prendono la Barcarolata 2026 andata in scena ieri sera nella Baia del Silenzio. Il gruppo dei “4 abelinati” con la loro rivisitazione del Re Leone si aggiudica i favori di entrambe le giurie, quella dei bambini e quella degli amministratori.

Sul secondo gradino del podio i Pilani, vincitori uscenti, con “Il buono, il brutto e il pilano” mentre i “Faraoni di Riva” di Pietro, Filippo e Leonardo si aggiudicano il terzo posto. Undici le imbarcazioni che hanno sfilato e che hanno dato vita a una serata di musica e colori salutata da tantissima gente assiepata in spiaggia ma anche nelle vie limitrofe fino alla salita dei Cappuccini.

In giuria, oltre al sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas, i sindaci di Portofino (Matteo Viacava), Chiavari (Federico Messuti), Levanto (Giambattista Acerbi), il vicesindaco di Zoagli (Christian Sbuffini), la presidente del consiglio comunale di Lavagna (Nicoletta Rebori), l’assessore allo Sviluppo territoriale di Casarza Ligure (Marica Casavola).

la giuria

Cinque i bambini selezionati dalla Lega Navale Italiana sezione di Sestri Levante che hanno formato una seconda giuria: Camilla, Caterina, Riccardo, Cecilia, Rachele.

A presentare la serata, sul leudo Nuovo Aiuto di Dio ormeggiato in mezzo alla Baia, il bravissimo Andrea Carretti.

“La Barcarolata si conferma uno dei momenti più intensi e genuini di Sestri Levante. Ieri sera la Baia era gremita di persone per la sfilata delle imbarcazioni in gara. Complimenti a tutti i barcarolai che con passione, fantasia, abilità e anche sacrificio hanno allestito le loro proposte artistiche; un complimento particolare ai vincitori che con la loro rivisitazione del Re Leone hanno conquistato entrambe le giurie, quella degli amministratori e quella dei bambini. Un grazie agli organizzatori, agli sponsor, alle associazioni, ai colleghi amministratori per aver accettato il nostro invito e a tutte le persone presenti ieri sera”, è il commento del sindaco Solinas e dell’assessore agli Eventi del Comune di Sestri Levante Luca Bacherotti.

Il pubblico della Barcarolata

Di seguito l’elenco delle imbarcazioni che hanno sfilato (in ordine di uscita):

Pietro e Luca a pesca… da Sant’Anna a Levante;

I pompieri della Baia;

Neanche con un fiore;

L’ape Maia… più ape di così;

Avatar 5.0 Baia e Silenzio;

Yellow submarine;

I faraoni di Riva;

Il diavolo veste Baia;

Il buono, il brutto, il pilano;

La fiaba della Baia;

L’abelinato Re Leone