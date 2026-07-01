Spaccio e risse, chiuso per cinque giorni un bar di Sestri Ponente

Genova. La questora di Genova ha disposto la chiusura per cinque giorni di un bar di via Travi, a Sestri Ponente, dopo una serie di episodi di violenza e spaccio documentati al suo interno.

La sospensione è stata disposta in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato notificato martedì pomeriggio, dopo una sere di controlli da parte dei poliziotti del commissariato di Sestri Ponente e dell’UPGSP per gravi liti che si sono trasformate in risse e aggressioni tra i clienti dell’esercizio.

Anche i residenti hanno segnalato più volte la situazione che si era venuta a creare all’interno del par anche grazie all’app YouPol, su cui era arrivata anche la foto di un avventore che spacciava proprio all’interno del bar.

I controlli effettuati nel corso dei mesi successivi hanno confermato una frequentazione “fortemente pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica”, con la presenza continuativa di avventori con svariati precedenti risultati essere, nella maggior parte, già denunciati.