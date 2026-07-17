È morta la bambina di 11 anni risucchiata in piscina a Sestri Levante

Genova. Non ce l’ha fatta Alice, la bambina di 11 anni che lo scorso 15 luglio è stata trascinata sott’acqua dal bocchettone della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante.

“La direzione sanitaria dell’istituto Giannina Gaslini comunica, con profondo dolore, il decesso della bambina di 11 anni giunta in condizioni disperate presso l’ospedale pediatrico genovese dopo essere rimasta trattenuta sott’acqua in piscina. Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. I genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia”.

La piccola è morta poco più di 24 ore dopo essere arrivata già in gravissime condizioni dopo essere rimasta sott’acqua per diversi minuti. A liberarla era stato il titolare dello stabilimento, i Bagni Segesta, che si era tuffato in piscina tagliando i capelli della bambina, intrappolati nel bocchettone collegato alla pompa di aspirazione.

Alice è rimasta sott’acqua per interminabili minuti, e quando è stata riportata in superficie era priva di conoscenza. I soccorritori intervenuti sul posto hanno fatto l’impossibile per farle ripartire il cuore, usando anche il defibrillatore, poi era stata trasferita in elicottero all’ospedale Gaslini. Non ha più ripreso conoscenza.

La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, affidando alla Capitaneria di Porto il compito di ricostruire l’accaduto e verificare lo stato della piscina, sequestrata, e il funzionamento della pompa di aspirazione. Si stanno inoltre compiendo accertamenti sull’obbligo di indossare la cuffia e sulla sorveglianza della vasca. Sono state raccolte le testimonianze del titolare, del personale e di alcuni bagnanti e acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La famiglia della bambina è originaria di Susio, in provincia di Bergamo. Mamma, papà e i tre figli erano in vacanza a Sestri Levante da una settimana quando è avvenuta la tragedia.

I messaggi di cordoglio

“La tragica scomparsa della piccola di soli undici anni dopo il grave incidente di Sestri Levante ci lascia senza parole e con il cuore spezzato. È una tragedia inaccettabile che colpisce profondamente tutta la Città Metropolitana di Genova – -ha dichiarato la sindaca della Città Metropolitana di Genova, Silvia Salis – In questo momento di strazio inimmaginabile, in cui nessuna parola può davvero lenire una perdita così devastante, il nostro pensiero e il nostro abbraccio più sincero vanno ai genitori, ai familiari e a tutti i cari della bambina. A loro desidero rivolgere anche un sentimento di profonda e commossa gratitudine. La decisione di acconsentire alla donazione degli organi è un gesto di altissima umanità e di coraggio: un atto d’amore immenso che, pur nel buio del dolore più atroce, sceglie di donare la vita, regalando a chi lotta per la propria un nuovo domani. A nome mio personale, delle istituzioni e di tutta la Città Metropolitana, esprimo il più sentito cordoglio e la nostra totale e affettuosa vicinanza alla famiglia e a tutti i loro cari”.