Balneari a confronto con il ministro Salvini, il presidente Schiappapietra (Sib): “Subito legge-quadro sulle concessioni”

Genova. Incontro romano per il presidente di Confcommercio Savona e Sib-Confcommercio, Enrico Schiappapietra, che oggi ha partecipato alla riunione al Ministero delle Infrastrutture, alla presenza del vicepremier e ministro Matteo Salvini, in vista della pubblicazione del Bando Tipo per le gare delle concessioni turistiche ricreative.

Un confronto particolarmente significativo per tutte le attività che si svolgono sul litorale, dagli stabilimenti balneari ai ristoranti, passando per i chiostri bar, le attività di campeggio e più in generale a tutte quelle attività commerciali che incidono sul demanio marittimo.

In Liguria gli stabilimenti balneari sono circa mille, mentre le concessioni che andranno a gara saranno ben quattromila.

All’appuntamento erano presenti le associazioni del settore balneare, i rappresentanti delle Regioni e dell’Anci con l’obiettivo di arrivare a definire le regole sul bando-tipo che dovrebbe scrivere i criteri per le gare che dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2027. Tali gare assegneranno le concessioni delle attività balneari per un periodo che va da 5 a 20 anni, andando a chiudere la questione legata alla direttiva Bolkestein che si trascina da tempo.

Una norma nazionale è attesa infatti da anni dal settore e dalle amministrazioni locali tutte, il bando-tipo permetterebbe una lettura condivisa e comune su tutto il territorio italiano senza sperequazioni e letture di parte.

“La regione Liguria è di gran lunga il territorio nazionale che vede il maggior numero di Comuni che stanno provvedendo alla pubblicazione dei bandi di gara per le concessioni turistico ricreative e pertanto è quella che più necessita di una norma chiara efficace e nazionale” il commento di Schiappapietra.