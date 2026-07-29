Il Baiardo compie 80anni, la festa dei “neroverdi”: “Lo sport con i valori che ha cresciuto migliaia di giovani”

Genova. Ottant’anni non sono soltanto una ricorrenza. Sono una storia, un’identità, un patrimonio che appartiene non solo a Genova, ma a tutto lo sport ligure e dilettantistico italiano. Il 28 luglio 1946, infatti, nasceva l’U.S.D. Angelo Baiardo, fondata per onorare la memoria del soldato genovese Angelo Baiardo, caduto durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi la società spegne le sue prime 80 candeline per queste decadi passate “senza mai perdere la propria anima”

A parlare sono i documenti. “La storica matricola federale 2190, conservata inalterata fino a oggi, racconta meglio di qualsiasi parola la continuità, la serietà e il prestigio di un club che ha costruito il proprio blasone sul lavoro quotidiano – si legge nella nota stampa della società – I colori neroverdi hanno accompagnato la crescita di migliaia di giovani, facendo del Baiardo una delle scuole calcio più prestigiose della Liguria e una realtà riconosciuta nel panorama dilettantistico nazionale. Un’eccellenza che oggi si esprime tanto nel calcio maschile quanto in quello femminile, con una prima squadra stabilmente protagonista in Serie C e un settore giovanile femminile in costante crescita, oltre a un’importante tradizione nel tennis che completa l’identità polisportiva del club”.

Nei decenni “il Baiardo” è diventato anche un “luogo geografico” della nostra città, una riferimento per tutti, anche per dare indicazioni. Ma il suo cuore resta lo sport: “Sotto la presidenza di Cristina Erriu, il Baiardo ha saputo unire il rispetto della propria gloriosa storia alla capacità di innovarsi, consolidando il ruolo della società, investendo sui giovani e valorizzando ogni settore dell’attività sportiva. Un percorso che ha rafforzato il prestigio del club, confermandolo tra le realtà di riferimento del movimento dilettantistico italiano – continua la nota -Ottant’anni dopo, il Baiardo continua a rappresentare un esempio di come lo sport possa educare, unire e tramandare valori. Perché le vittorie passano, i campionati cambiano, ma il prestigio di una società si misura nella sua capacità di restare fedele alla propria identità. Il Baiardo, da ottant’anni, è molto più di una società sportiva: è una gloriosa istituzione, simbolo di tradizione, appartenenza e futuro. Buon 80° compleanno, U.S.D. Angelo Baiardo”