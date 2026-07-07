Baia del Silenzio, si è riunita la Commissione Portobello. Il punto su sicurezza, pulizia e logistica

Sestri Levante. Si è riunita ieri pomeriggio la Commissione Portobello, in un incontro cordiale e costruttivo dedicato a idee e proposte per preservare la bellezza e l’accoglienza della Baia del Silenzio, gioiello naturalistico dell’intera Liguria e non solo.

Ad aprire i lavori l’Assessore al Demanio Luigi Ceffalo, che ha ripercorso l’iter del PUD, ora in attesa del nulla osta della Regione Liguria. Al documento è legata la nuova classificazione della Baia, che diventerà una SLO (spiaggia libera organizzata): manterrà lo status di spiaggia libera, ma con maggiori possibilità in termini di regolamentazione e servizi.

I presenti hanno espresso un giudizio positivo sui primi giorni di attività del nuovo soggetto gestore del contingentamento. Tra le richieste emerse, una maggiore attenzione su sicurezza e pulizia, pur riconoscendo le difficoltà logistiche, come ad esempio il posizionamento di un nuovo punto di raccolta rifiuti o la creazione di aree fumatori dedicate in considerazione del divieto di fumo vigente in Baia.

Il Sindaco Francesco Solinas ha ricordato che già dall’anno scorso l’Amministrazione ha chiesto ad Aprica la pulizia quotidiana della Baia del Silenzio e che l’arenile della spiaggia viene passata al vaglio due volte alla settimana per eliminare i rifiuti insabbiati; si è comunque impegnato a confrontarsi con gli operatori sulla loro attività.

Sul fronte dei controlli, in particolare notturni, è stato sottolineato che le telecamere già attive possono svolgere un ruolo deterrente, mentre risulta più complesso garantire un presidio costante in Baia, dove Polizia Locale e Forze dell’Ordine effettuano comunque passaggi periodici durante i servizi notturni.