Sestri Levante, quest’anno Bagnun con fuochi d’artificio silenziosi: “Andiamo incontro agli animali”

Sestri Levante. Novità quest’anno per la sagra del Bagnun a Sestri Levante. L’edizione 2026 dell’evento dedicato alla tradizionale zuppa di acciughe e gallette quest’anno avrà fuochi d’artificio “silenziosi” al posto dei tradizionali botti.

Lo spettacolo pirotecnico, quindi, andrà in scena direttamente in mare, con effetto scenico assicurato. A curarlo sarà la ditta Leverone della Val Fontanabuona assicurando un basso impatto acustico. Un cambiamento radicale che corrisponde a una nuova sensibilità anche nei confronti degli animali domestici, che spesso soffrono il rumore dei botti: alcuni scappano di casa, altri soffrono problemi cardiaci.

“Abbiamo ritenuto di cambiare radicalmente lo spettacolo pirotecnico – spiega Roberto Trinca del comitato organizzatore – dopo il successo dello scorso anno dei fuochi che esplodono in mare, davvero spettacolari, abbiamo ritenuto di andare incontro sia alle migliaia di persone che hanno apprezzato, sia ai proprietari di animale di affezione”.

“L’Associazione Bagnun ha preso una scelta coraggiosa e non scontata che come amministrazione abbiamo appoggiato fin da subito – dichiara il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – Un banco di prova che potrà essere un apripista anche per altri eventi cittadini in cui sono previsti spettacoli pirotecnici, penso ad esempio alla Barcarolata nella Baia del Silenzio: per quest’anno i fuochi saranno tradizionali ma certamente proporre spettacoli silenziosi sarebbe ancora più suggestivo in un luogo che dal silenzio prende il suo nome”.

L’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 23.30 di sabato 18 giugno. Le migliaia di persone presenti nel borgo saranno avvisate da un unico piccolo botto, segnale per raggiungere la spiaggia e godersi lo spettacolo dei fuochi d’artificio in acqua.