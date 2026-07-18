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Autovelox, dopo l’entrata in vigore del divieto spenti 16 dispositivi in Liguria

A Genova non cambia sostanzialmente nulla, perché negli anni gli apparati più risalenti sono stati cambianti con modelli approvati secondo la normativa del 2017

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Genova. Dopo l’entrata in vigore della riforma degli autovelox voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in Liguria sono stati spenti 16 dispositivi.

Allo stato attuale, quindi, risultano omologati 129 dispositivi a fronte dei 145 dislocati sul territorio. Il decreto fissa i requisiti per ottenere l’omologazione degli impianti, e quindi rende legittimi i misuratori approvati dal 2017 in poi. Gli altri dovranno essere spenti. A Genova non cambia sostanzialmente nulla, perché negli anni gli apparati più risalenti sono stati cambianti con modelli approvati secondo la normativa del 2017.

Dopo 34 anni si è messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all’individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati – dice in una nota il ministro Salvini – se da un lato è fondamentale garantire la sicurezza stradale con misure chiare che devono essere rispettate dagli automobilisti, dall’altra il controllo per la sicurezza non può trasformarsi in un modo poco trasparente per fare cassa alle spalle dei cittadini”.

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