Autostrade, sabato di incidenti e code: casello di Busalla chiuso per chi arriva da Genova

Genova. Giornata difficile sulle autostrade della Liguria. Poco prima delle 11.00 il casello di Busalla è stato chiuso in direzione Milano a causa di un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze. Gravi disagi invece sull’autostrada A10 per un maxi tamponamento che ha visto coinvolti cinque veicoli.

A Busalla una donna di 70 alla guida di un’auto ha perso il controllo della vettura all’uscita dell’autostrada A7. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Bolzaneto, ma la signora ha rifiutato il trasporto in ospedale. Limitate le ripercussioni sul traffico autostradale, ma chi arriva da Genova deve percorrere la statale dei Giovi o uscire a Ronco Scrivia.

Un altro incidente poco dopo le 13.30 nei pressi dello svincolo di Arenzano sulla A10. Un uomo di 57 anni è stato portato in codice giallo all’ospedale di Voltri per un trauma cranico. Sul posto la Croce Oro di Sciarborasca e la polizia stradale.

Oltre 8 chilometri di coda in A10 tra Varazze e Albisola per un tamponamento a catena all’altezza di Celle, nella galleria Pecorile, avvenuto poco prima delle 10. Coinvolti un carro attrezzi e diversi veicoli.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave. Sul posto si è recata un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze: solo per un 61enne è stato previsto l’accompagnamento in ospedale, in codice giallo, mentre gli altri hanno rifiutato il trasporto.

Inoltre, si segnalano anche 2 chilometri di coda tra Savona e Spotorno, sempre in direzione Ventimiglia, causa traffico intenso e una coda di 3 chilometri, questa volta in direzione Genova, tra Pietra Ligure e Feglino. Code a tratti in A10 tra la A26 e Varazze per traffico intenso.