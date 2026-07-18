Bus assaltato a Pegli, sino a lunedì “scorta” per la linea 71: proseguono le indagini sul branco

Genova. Sabato e domenica la linea 71 di Amt sarà presidiata dalla polizia locale sino alle 20 con un servizio di scorta, anche con l’ausilio del Nucleo Cinofilo, mada lunedì si cercherà una soluzione più strutturale. Lo hanno annunciato l’assessora comunale alla sicurezza, Arianna Viscogliosi, e il collega ai trasporti Emilio Robotti, all’indomani dalla devastazione procurata a un autobus durante una rissa tra ragazzini.

Quella di venerdì è stata una serata critica per la partecipata del trasporto pubblico locale. Poco prima delle 20 un autista ha fatto salire in zona San Carlo di Cese una decina di ragazzini che si sono affrontati a bordo in una rissa, per poi scendere e iniziare a lanciare pietre e lattine contro il bus. Il bilancio è stato corsa interrotta, finestrini distrutti, carrozzeria ammaccata e panico tra i passeggeri. Un’ora dopo un’autista della linea 161 è stata colpita al viso da uno scooterista durante una lite per la viabilità: due episodi ravvicinati, entrambi gravi, che hanno scatenato le ire dei sindacati.

È stato immediatamente proclamato uno sciopero ed è stato annunciato che la linea 71 sarebbe stata sospesa sino a quando non fossero stati presi provvedimenti. Il Comune si è mosso predisponendo il presidio e annunciando un imminente riunione in prefettura sul tema, mentre la direzione di Amt ha anticipato che si costituirà parte civile e chiederà ai responsabili i danni non appena la polizia avrà rintracciato i responsabili.

“Esprimo la piena solidarietà a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale agli autisti coinvolti nei gravi episodi di violenza avvenuti venerdì sera sulla linea 71 e sulla linea 161 – ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis – La sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri viene prima di tutto e proprio per questo, nel novembre 2025, abbiamo attivato il progetto ‘Sicurezza in movimento’ sulle linee più critiche del trasporto pubblico locale, schierando la Polizia Locale a bordo dei mezzi per garantire la continuità del servizio in sicurezza. Chiediamo la convocazione urgente di un tavolo prefettizio per potenziare questo servizio e garantirlo, in maniera più estesa e capillare, attraverso un lavoro interforze”.

“Il Comune c’è sempre e i nostri agenti sono costantemente in prima linea, ma è evidente che non si può continuare ad affrontare questa situazione in solitudine – prosegue la prima cittadina – Abbiamo assoluta necessità della collaborazione delle Forze dell’Ordine per un controllo capillare del territorio. Serve un’azione congiunta e interforze: noi stiamo facendo la nostra parte fino in fondo, ma la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini richiede uno sforzo condiviso che non può più essere rimandato e deve essere una priorità condivisa da tutte le istituzioni dello Stato”.

Viscogliosi e Robotti hanno ricordato che il tema della sicurezza a bordo “era stato già portato all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e intendiamo lavorare insieme con Prefettura, Questura, Forze dell’Ordine e Polizia Locale per rafforzare i presìdi sul territorio. Serve uno sforzo condiviso e strutturale per garantire condizioni di sicurezza adeguate e consentire il pieno ripristino del servizio a tutela dei lavoratori e dei cittadini”.

“La linea 71 di AMT – ricordano ancora Viscogliosi e Robotti – presenta da anni una criticità specifica: l’autobus porta diversi gruppi di persone ai laghetti della Val Varenna, dove si verificano spesso situazioni di consumo eccessivo di alcol che, una volta terminata la permanenza ai laghetti, si ripercuotono sul trasporto pubblico, sulla viabilità e sulla sicurezza pubblica. La Polizia Locale, per i limiti previsti dalla normativa e dalle proprie competenze, non può svolgere controlli all’interno dell’alveo del torrente e dell’area dei laghetti. Si tratta di un’attività che richiede l’intervento delle altre forze di polizia competenti”.